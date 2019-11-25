Трутнев ожидает наплыва инвесторов после запуска ГРЭС-2

Мощности Сахалинской ГРЭС-2 могут привлечь инвесторов, уверен Трутнев

Дополнительные резервные мощности, которые создает новая Сахалинская ГРЭС-2, будут использованы для привлечения новых инвестиций на Сахалин, сообщил журналистам вице-премьер РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник.

"Сахалинская ГРЭС была построена по всем принципам современных станций, она использует современные технологии, технологична, рассчитана на сейсмичность (региона). Есть все основания надеяться, что она будет эксплуатироваться безаварийно и бесперебойно. ГРЭС не только заменяет выбывающую ГРЭС, но и создает дополнительные резервные мощности для развития Сахалина. Постараемся этими возможностями воспользоваться, привлечь новые инвестиции на Сахалин, чтобы он развивался", — сказал Трутнев.

Он отметил, что в будущем году еще предстоит запустить энергообъекты, в том числе в ТЭЦ Советской Гавани Хабаровского края.

Генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил журналистам, что при создании Сахалинской ГРЭС-2 применены ряд новых технологических решений, которые в том числе позволят сделать работу экологичной и эффективной.

"Все эти решения привели к тому, что удельные расходы топлива с точки зрения повышения эффективности работы энергетики будут в 1,5 раза ниже, чем на старой сахалинской ГРЭС", — сказал Шульгинов.

Сахалинская ГРЭС-2 возводилась в рамках инвестиционной программы ПАО "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ.

Первая очередь крупнейшего энергообъекта расположилась на площади 50 гектаров в шести километрах от села Ильинское в Томаринском районе на западном побережье Сахалина.

Установленная электрическая мощность первой очереди станции составит 120 МВт, годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 миллионов кВт∙ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. В качестве топлива на ГРЭС-2 будут использовать уголь сахалинских месторождений.

Строительство новой электростанции для замены выработавшей ресурс ГРЭС в селе Лермонтовка Поронайского района стартовало в 2015 году. Объект должны были запустить в 2018 году, но в силу ряда причин ввод станции в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2019 года.