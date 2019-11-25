Кудрин усомнился в ускорении роста ВВП

Кудрин назвал труднодостижимым ускорение роста ВВП до 3,1% в 2021 году

"К прогнозу есть тоже вопросы. Темпы экономического роста в 2020 году 1,7% планируются, но уже в 2021 году — (рост ВВП РФ — прим. ТАСС) на 3,1%. На мой взгляд, такой скачок будет трудно обеспечить", — сказал Кудрин, выступая в Совете Федерации.

Труднодостижим, по его мнению, несмотря на позитивные данные третьего квартала, и официальный прогнозный показатель роста российской экономики на 1,3% по итогам 2019 года.

"В прогнозе правительства заложено (рост ВВП РФ в 2019 г. — прим. ТАСС) 1,3%. Пока мы считаем, что он труднодостижим, но третий квартал дает определенные оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно. За первые полгода, напомню, рост был только 0,7%", — сказал он.

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сегодня не исключил, что рост российской экономики в текущем году окажется выше заложенных в прогнозе 1,3%.