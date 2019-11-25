Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»

Путин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири»

«Готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа. И действительно, такой телемост готовится», — сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что телемост состоится «предположительно, 2 декабря».

Ранее источник заявил, что запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на 2 декабря, а не на 20 декабря, как планировалось ранее. В Пекине подтвердили эту информацию.