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Путин и Си Цзиньпин дадут старт «Силе Сибири» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Путин и Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири»
Фото: EPA
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа. И действительно, такой телемост готовится», — сообщил Песков, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что телемост состоится «предположительно, 2 декабря».
Ранее источник заявил, что запуск газопровода «Сила Сибири» назначен на 2 декабря, а не на 20 декабря, как планировалось ранее. В Пекине подтвердили эту информацию.
В октябре Газпром завершил процесс заполнения голубым топливом газопровода «Сила Сибири», газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.
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Теги:
Экономика , Дмитрий Песков , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Газпром , РИА Новости
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