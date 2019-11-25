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Назначен новый главный по мусору в России 

Lenta.ru 59 минут назад
Назначен новый главный по мусору в России
Фото: РИА Новости
Новым гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО) станет бывший министр строительства и ЖКХ, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Об этом рассказал вице-премьер Алексей Гордеев, пишет «Интерфакс».
Как сообщили в правительстве, в настоящее время идет процесс его оформления на работу.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу РЭО Дениса Буцаева. На этой позиции он проработал менее года — с февраля 2019-го. Опрошенные эксперты заявили, что на своей позиции Буцаев почти ничего не успел сделать. Однако, по их мнению, отставка чиновника скорее связана со слабыми контактами внутри правительства, а не с претензиями к работе.
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Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Денис Буцаев , Алексей Гордеев , Михаил Мень , Счетная палата , Интерфакс
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