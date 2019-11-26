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Польша «выкрала» из Англии 100 тонн своего золота 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Польша «выкрала» из Англии 100 тонн своего золота
Фото: РИА Новости
Национальный банк Польши заявил о завершении вывоза из Англии 100 тонн золота, которые были отправлены туда в 1939 году, после начала Второй Мировой войны. Операция проходила секретно, сообщает RMF24.
В вывозе задействовали несколько тысяч человек, большей частью из банковских служб безопасности. Слитки в течение ноября доставляли в страну самолетами, которые приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани.
Оттуда их развозили на синих грузовиках под охраной десятков военных в хранилища по всей стране. Общая стоимость груза составляет примерно 4,2 миллиарда евро. Некоторую часть Центральный банк Англии оставил себе для текущих расчетов.
Польское золото попало в Англию через Румынию, Турцию, Сирию, Ливан и Францию. Там оно хранилось почти 80 лет. По состоянию на июль 2019 года золотой запас республики составляет 228,6 тонны.
В октябре эксперты предупредили, что интерес биржевых фондов и других крупных игроков к золоту свидетельствует о близости мирового кризиса. В последний раз такая динамика наблюдалась в 2009 году. Однако отдельные аналитики не исключают, что стоимость золота рухнет не менее чем на 10 процентов, если США и Китай сумеют заключить торговую сделку.
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