Дотянуть до пенсии: сколько работают европейцы и россияне

До выхода на оплачиваемую пенсию европейцам придется работать более 36 лет. Дольше других копят стаж в странах Скандинавии, в то время как итальянцы и хорваты трудятся меньше других членов ЕС и всеми способами стараются стать пенсионерами, хотя выйти на пенсию большинство жителей ЕС могут лишь с 67 лет. Россияне пока стоят особняком от европейских коллег, продолжая еще шесть лет работать после приобретения статуса пенсионера.

В Европейском статистическом агентстве (Eurostat) подсчитали, сколько европейцам необходимо трудиться до законного выхода на пенсию.

За основу эксперты взяли тинейджера, которому в 2018 году исполнилось 15 лет. В среднем ему придется работать 36,2 года. По сравнению с позапрошлым годом показатель вырос на четыре месяца, а если сравнивать с началом 2000-х — то уже на три года.

«На практике мужчины работают дольше женщин. Если представители сильного пола на протяжении своей жизни работают около 38,6 года, то у женщин этот показатель составляет 33,7 года», — отмечается в обзоре статистов.

Самый большой разрыв по гендерному принципу наблюдается в Норвегии, где разница достигает 10 лет. Но есть и страны, в которых трудовой стаж одинаков для обоих полов. Так, в Латвии и Литве мужчины и женщины тратят на работу в среднем по 36,7 года своей жизни.

Больше всех в Европе независимо от пола трудятся жители Швеции, которые проводят на работе 41,9 года. Следом за шведами идут норвежцы: их общий трудовой стаж превышает 40,5 года. Замыкает тройку лидеров Дания, где выходят на пенсию спустя 39,9 года.

Высокий уровень загруженности является национальной чертой стран Скандинавии, отмечает старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Киф Бойфилд. По его словам, именно в этих странах наблюдается один из самых высоких уровней выхода на пенсию.

«В Норвегии мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года. В Дании все жители выходят только в 65 лет. При этом местные начинают подрабатывать уже в 16-17 лет. Для граждан Скандинавии работать с юношества до глубокой старости — стандартная практика», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

Несмотря на то что в странах Скандинавии и так проживают самые трудолюбивые европейцы, правительство думает над повышением пенсионного возраста, добавляет эксперт. Например, в Дании власти планируют к 2035 году увеличить этот показатель до 72 лет. Причем позже начнут выходить на заслуженный отдых и те, кто имеет право на досрочную пенсию. Если сейчас военные и сотрудники вредных производств уходят на пенсию в 60 лет, то в будущем они смогут прекратить работать только по наступлению 66 лет.

В Норвегии аналогичная ситуация — правительство собирается к 2030 году повысить пенсионных возраст для женщин до 67 лет, а вот мужчин повышение не коснется.

«Таким образом власти пытаются решить проблему с ростом продолжительности жизни и демографической тенденцией старения населения. Например, та же Дания по рождаемости сейчас занимает 190 место в мире. Поэтому столь ошеломляющая работоспособность жителей Скандинавии связана и с тем, что там зачастую некому работать», — предполагает Киф Бойфилд.

Студенческая безработица

Традиционно меньше других работают представители Средиземноморских государств, сетуют в Европейском статистическом агентстве. Например, в Италии, где местные в среднем трудятся около 31,8 года. Также в число наименее трудоспособных европейцев входят хорваты (32,4 года) и греки (32,9 года).

Причем греки за последние годы, несмотря на долговой кризис, работать стали даже меньше, свидетельствуют данные Eurostat. Если еще в 2010-м жители отдавали работодателю 34,8 года своей жизни, то в 2015 году — уже около 33,5 года.

«Большинство трудоспособных греков уже уехали на заработки в более зажиточные страны ЕС, например, в Германию. В итоге в стране осталось более возрастное население, что и повлияло на общий размер трудового стажа», — объясняет Бойфилд.

При этом в отношении лидера списка — Италии — низкая работоспособность, скорее всего, связана с высоким уровнем безработицы, рассуждает эксперт. За первые полгода текущего года уровень безработицы вырос до 10,6%, подсчитало итальянское бюро статистики ISTAT.

И чаще всего работу не могут найти молодые выпускники вузов. Без постоянного дохода остаются более 40% молодежи от 18 до 25 лет. По словам Анны, которая переехала в Венецию в прошлом году, без хорошей рекомендации устроиться на работу очень сложно.

«Стереотип, что итальянцы лентяи, которые не хотят работать, — это миф. На практике найти вакансию по специальности без связей для бывшего студента невозможно. Часто вакансии переходят от дяди-пенсионера к молодому племяннику. Даже мой муж был вынужден поехать на переобучение в Чехию, чтобы после претендовать на высокооплачиваемую должность», — подчеркивает она в разговоре с «Газетой.Ru».

Вынужденные трудовые будни

В статистике Eurostat представлены также данные о нескольких странах, не входящих в Евросоюз. В частности, 15-летний житель Турции может рассчитывать на трудовую жизнь продолжительностью всего в 29,4 года, а исландец будет работать почти на 17 лет дольше — 46,3 года.

Данные по России в докладе не представлены. Однако в исследовании ВШЭ ранее приводились оценки общей продолжительности трудовой жизни россиян и россиянок. По их оценкам, россияне работают около 32 — 33,8 года в зависимости от пола.

При этом, в отличие от стран ЕС, многие россияне предпочитают не уходить с работы после наступления пенсионного возраста. За последние десять лет количество занятых пенсионеров увеличилось примерно в 1,5 раза, достигнув 40%, говорят специалисты.

Так, россияне после официального выхода на пенсию продолжают работать еще 6,4 года. В течение первых пяти пенсионных лет сохраняют занятость 52% женщин и 38% мужчин, а в следующее пятилетие этот показатель сокращается вдвое.

По данным Сбербанка, россияне работают еще в среднем пять лет после выхода на пенсию. Причем спустя пять лет после выхода на пенсию ходят на работу лишь 43% мужчин, в то время как у женщин данный показатель составляет 70%.

Россияне трудятся на пенсии не от хорошей жизни. Без подработки они будут вынуждены жить на 200 рублей в день. Именно столько, по данным Счетной палаты, остается им на продукты после оплаты коммунальных услуг и покупки лекарств.