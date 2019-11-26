ООН рекомендовало значительно увеличить социалку в мире

ООН рекомендовало увеличить социалку в мире более чем на $500 млрд в год

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ООН пришло к выводу, что социальные расходы в мире необходимо увеличить более чем на $500 млрд в год, чтобы обеспечить всеобщий охват базовой социальной защиты. В первую очередь, речь идёт о детских пособиях, помощи матерям с новорождёнными детьми, пенсиях по инвалидности и возрасту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Международной организации труда. Расходы на покрытие потребностей должны резко возрасти, чтобы достичь всеобщего охвата основным набором мер социальной защиты, — процитировали документ в ТАСС. Эксперты Международной организации труда проанализировали ситуацию в 134 странах, по итогам анализа было выявлено, что лишь 8,5% детей достаточно социально защищены. В странах с низкими доходами, пенсию получают только 15,3% людей преклонного возраста, в странах со средним и высоким доходами — 35% и 90% соответственно. Финансировать увеличение социальных выплат планируется с помощью повышения налогов, расширения международной помощи и пресечения незаконных финансовых потоков. Ранее News.ru писал о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев обещал не урезать социальные расходы бюджета. Он отметил, что самую значительную долю федерального бюджета занимают расходы на развитие социальной сферы в России, и такой приоритет сохранится на ближайшие три года.

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