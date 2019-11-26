Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ

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Украина пригрозила отбирать российский газ 

Рамблер 1 час назад
Транзитный газ из России, идущий через Украину без соответствующего контракта, будет закачиваться в подземные хранилища. Об этом в своем Facebook заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.
Киев нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
«Рамблер» писал, что действующий сейчас контракт Москвы и Киева на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Трехсторонние переговоры по продлению контракта с участием представителей России, Украины и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября, однако пока ни к чему не привели.
Юрий Витренко в своем аккаунте в соцсети отметил 25 ноября, что «Нафтогаз» выступает за продолжение переговоров по транзиту российского газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. А в комментариях к записи пояснил, что без договора сырье будет рассматриваться как принадлежащее «неопределенному собственнику».
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — подчеркнул Витренко.
При этом он отказался разъяснять все нюансы такого оформления.
Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное предложение о заключении контракта на транзит газа сроком на год. При этом российская компания назвала обязательным условием взаимный отказ от судебных претензий. В свою очередь Витренко подчеркнул, что Украина может заключить договор по транзиту на один год, но условия должны «соответствовать европейским правилам», а также напомнил, что по решению арбитража «Газпром» «должен заплатить „Нафтогазу“ примерно три миллиарда долларов».
Комментарии177 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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