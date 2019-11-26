Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ

Киев будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать в страну без соответствующего контракта. Такую практику пригрозил внедрить с января 2020 года исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника»», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.
Это стало ответом на вопрос журналиста агентства о том, что произойдет, если транзит газа с 1 января продолжится без договоренностей между двумя странами.
Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в 2019 году. Российская сторона настаивает на продлении договора на год, однако Киев настаивал на подписании долгосрочного соглашения. В то же время 25 ноября, как напоминает RT, Витренко все же допустил годовой контракт, однако призвал обсуждать условия в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии.