Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ

Украина пригрозила отбирать транзитный газ из России

Юрий Витренко. Киев будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать в страну без соответствующего контракта. Такую практику пригрозил внедрить с января 2020 года исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины»

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника»», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.

Это стало ответом на вопрос журналиста агентства о том, что произойдет, если транзит газа с 1 января продолжится без договоренностей между двумя странами.