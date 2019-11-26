Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Дотянуть до пенсии: сколько работают европейцы и россияне
Дотянуть до пенсии: сколько работают европейцы и россияне
Экономика
Украинцам придется затянуть пояса
Украинцам придется затянуть пояса
Экономика
Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице»
Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице»
Личный счет
Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян
Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.94
$
64.10
70.42
70.64
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.63
70.39
Индексы и котировки Brent
63.22
+0.03 Золото
1455.00
+0.04 РТС
1454.63
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
26.11
1.1014
–0.0019
11.11
1.1033
22.11
12.11
31.10

Украина пригрозила отбирать транзитный газ из России 

Ura.Ru 30 минут назад
Украина пригрозила отбирать транзитный газ из РФ
Фото: РИА Новости
Киев будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища, если он будет поступать в страну без соответствующего контракта. Такую практику пригрозил внедрить с января 2020 года исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника»», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.
Это стало ответом на вопрос журналиста агентства о том, что произойдет, если транзит газа с 1 января продолжится без договоренностей между двумя странами.
Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает в 2019 году. Российская сторона настаивает на продлении договора на год, однако Киев настаивал на подписании долгосрочного соглашения. В то же время 25 ноября, как напоминает RT, Витренко все же допустил годовой контракт, однако призвал обсуждать условия в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Видео дня. Скидка за красивые глаза: ставки по кредитам снизят
Ura.Ru: последние новости
Вице-премьер дал обещание Путину изменить качество молока Вице-премьер дал обещание Путину изменить качество молока Правительство простит долги регионам в обмен на налоги с новых предприятий Правительство простит долги регионам в обмен на налоги с новых предприятий Гуру торговли объяснил, как магазины обманывают покупателей в «чёрную пятницу» Гуру торговли объяснил, как магазины обманывают покупателей в «чёрную пятницу»
Комментарии17 
Теги:
Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дотянуть до пенсии: сколько работают европейцы и россияне
Дотянуть до пенсии: сколько работают европейцы и россияне
Украинцам придется затянуть пояса
Украинцам придется затянуть пояса 3
Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице»
Как не стать жертвой мошенников: советы к «черной пятнице»
Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян
Назван самый популярный способ кражи деньги с карт россиян 2
Россияне узнают обо всех положенных им льготах
Россияне узнают обо всех положенных им льготах 2
Видео
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
00:36
Многомиллиардную трассу продлят до Владивостока
Экономика Статьи
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
05:08
Бюджет на трехлетку: на кого не хватило денег
Экономика Статьи
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
01:05
Первыми не отступим: Россия против отмены контрсанкций
Экономика
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
04:06
Быть бы живу: россиянам не хватает на жизнь
Личный счет
Москвичей вынудят раскошелиться
04:19
Москвичей вынудят раскошелиться
Личный счет Недвижимость
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
03:11
Кризис не страшен: Россия погрязла в кредитах
Личный счет
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
11:05
Потеряли триллион: Кудрин поспорил с министрами
Экономика Статьи
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
00:43
Газовые переговоры: сколько Россия даст Украине
Экономика Статьи
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
04:53
Не приносит дохода: россияне забросили жилье в Европе
Недвижимость Статьи
Путин признал тревогу из-за санкций
06:15
Путин признал тревогу из-за санкций
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение