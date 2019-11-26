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Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Казахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири-2»
Фото: ТАСС
Казахстан рассматривает возможность присоединения к газопроводу «Сила Сибири — 2», чтобы газифицировать объекты Восточно-Казахстанской области, сообщил первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
«В Восточно-Казахстанской области газовое месторождение, которое есть в регионе, имеет относительно небольшие объемы газа, которые не позволяют обеспечить всю область — только в районном масштабе. Там рассматривают вариант, если Россия с Китаем все же будут строить «Силу Сибири — 2» и (он пройдет) через территорию Казахстана, у нас будет возможность газифицировать восток с использованием этого газопровода. Или же мы будем смотреть другие варианты — от Барнаула (подключение к газотранспортной системе)», — пояснил Досмухамбетов.
По его словам, этот проект пока находится на стадии изучения и переговоров.
«Не только цена, но и надежность обеспечения тоже очень важный аспект, поэтому в некоторых случаях мы предполагаем иметь возможность использовать два альтернативных источника. Исходя из всего этого будет выбран вариант», — пояснил Досмухамбетов, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири».
В 2015 году Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о поставках газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному маршруту» — газопроводу «Сила Сибири — 2». Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд кубометров в год.
Также в 2015 году Газпром и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.
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Теги:
Экономика , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Газпром , ИТАР-ТАСС
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