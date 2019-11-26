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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро 

ТАСС + ещё 2 33 минуты назад
ЦБ предостерег банки от операций в евро
Фото: РИА Новости
Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.
"Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли, — сказала глава регулятора. — Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами".
По словам Набиуллиной, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки "так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета".
"Мы как Центробанк следим за тем, чтобы российские банки не шли на слишком высокие валютные риски, независимо от того, в евро или долларах", — отметила глава ЦБ.
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Теги:
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Handelsblatt
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