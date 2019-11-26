ЦБ предостерег банки от операций в евро

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

Банк России предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном во вторник интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли, — сказала глава регулятора. — Когда вкладчики вносят средства на счета в евро, то эти деньги банки должны где-то размещать, и при этом практически остаются только инструменты с минусовыми процентами".

По словам Набиуллиной, поскольку отрицательные проценты для сбережений в России запрещены, банки "так подняли сборы за обслуживание счетов в евро, что в этой валюте едва ли можно держать сберегательные счета".