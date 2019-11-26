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ЦБ заявил о преодолении Россией санкций 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россия смогла стабилизировать свою финансовую систему, и банки больше не ощущают последствий западных санкций. Такое мнение глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Глава регулятора напомнила, что для стабилизации ситуации России пришлось опустить курс рубля вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса. Теперь санкции могут ощущать только те банки, которых ограничения коснулись напрямую. Однако и их положение в значительной степени было улучшено благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе.
Набиуллина также отметила, что Россия с 2014 года проводит политику дедолларизации, чтобы стать менее уязвимой для стран Запада.
Ранее во Франции отметили успехи России в отказе от доллара в пользу таких валют, как, например, евро и китайский юань. Там заявили, что такая политика с одной стороны способствует сплочению стран БРИКС против США, с другой — помогает Москве поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17 процентов. Так, с начала 2019 года рубль возобновил рост, и курс российской нацвалюты по отношению к доллару поднялся на 7,6 процента.
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Комментарии327 
Теги:
Экономика , Видео , Эльвира Набиуллина , БРИКС , Центральный банк России
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