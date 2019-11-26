ЦБ заявил о преодолении Россией санкций

Россия смогла стабилизировать свою финансовую систему, и банки больше не ощущают последствий западных санкций. Такое мнение глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Глава регулятора напомнила, что для стабилизации ситуации России пришлось опустить курс рубля вместо того, чтобы продолжать держать его в коридоре обменного курса. Теперь санкции могут ощущать только те банки, которых ограничения коснулись напрямую. Однако и их положение в значительной степени было улучшено благодаря доступу к внутрироссийской финансовой системе.

Набиуллина также отметила, что Россия с 2014 года проводит политику дедолларизации, чтобы стать менее уязвимой для стран Запада.