РФПИ с китайскими партнерами создаст фонд на $1 млрд

РФПИ , РКИФ и Guangdong Utrust согласовали ключевые условия создания Российско-китайского фонда региона Большого залива на сумму $1 млрд

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и многопрофильная инвестиционная компания Guangdong Utrust Investment Holdings (инвестиционный фонд китайской провинции Гуандун) объявляют о согласовании ключевых условий создания совместного Российско-китайского фонда региона Большого залива объемом $1 млрд", — сообщается в пресс-релизе РФПИ.

Деятельность фонда направлена на содействие укреплению двусторонних торгово-экономических связей, продвижение бизнеса российских компаний в китайской провинции Гуандун и поддержку выхода компаний из данной провинции на российский рынок, — отметили в РФПИ.

Соответствующие документы были подписаны сегодня РФПИ, РКИФ и Guangdong Utrust на полях 6-го ежегодного заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству в Пекине.

Гуандун является крупнейшей провинцией Китая по объему ВВП и важнейшим регионом торгового сотрудничества страны с Россией. Создание совместного инвестиционного фонда позволит значительно укрепить стратегическое партнерство России с данным регионом и встроиться в реализацию инициативы развития региона Большого залива, объединяющего специальные административные районы Гонконг и Макао и девять муниципалитетов провинции Гуандун. Цели инициативы развития региона — укрепление сотрудничества между провинцией Гуандун, Гонконгом и Макао, осуществление глубокой интеграции внутри региона и содействие координированному региональному экономическому развитию.

Кирилл Дмитриев , генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), заявил:

"Экономические показатели провинции Гуандун являются одними из наиболее высоких в Китае, что открывает большие возможности для российских компаний. Совместный инвестиционный фонд будет оказывать поддержку развитию двусторонних связей и выходу компаний из РФ на китайский рынок в регионе Большого залива, открывая его для российской продукции и технологий. Сотрудничество РФПИ, РКИФ и партнеров из Guangdong Utrust последовательно развивается, уверен, мы движемся в правильном направлении к масштабным совместным проектам для дальнейшего укрепления партнерства России и Китая".

Ху Бин, президент и генеральный со-директор Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ):

"Российско-китайский фонд региона Большого залива будет играть важную роль в общем контексте наращивания двустороннего сотрудничества РФ и КНР. Мы видим возрастающий интерес российского бизнеса к Китаю и наоборот. Фонд региона Большого залива станет дополнительным инструментом поддержки выхода на один из крупнейших рынков Азии, а также содействия китайским предприятиям в их сотрудничестве с российскими партнерами для поиска совместных возможностей в РФ".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 г. для вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 70 проектов общим объемом свыше 1,5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) — фонд прямых инвестиций, целью которого является обеспечение конкурентоспособной доходности по инвестиционным проектам, способствующим развитию двустороннего экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

Инвестиционный фонд Guangdong Utrust Investment Holdings Co., Ltd. (Utrust) был основан в 1984 г. правительством провинции Гуандун с целью предоставления высококачественных финансовых услуг, используя государственное финансирование для развития провинции. Сегодня Utrust представляет собой комплексную платформу по оказанию финансовых услуг, включая доверительное управление, управление активами, финтех, инвестиции в акционерный капитал, инвестирование через фонды прямых инвестиций, лизинг, международные инвестиции и управление портфельными компаниями. В число портфельных компаний Utrust входят China Guangfa Bank, Guangdong Huaxing Bank, Pearl River Life Insurance и Lianxun Securities. На конец 2018 г. активы Utrust составили 74 млрд юаней ($10,7 млрд), включая 16 дочерних компаний, находящихся в полной собственности, а общие активы под управлением составили более 520,5 млрд юаней ($75,4 млрд).