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Германия вступилась за «Северный поток-2» 

Рамблер + ещё 3 25 минут назад
Санкции, которые США планирует применить к газопроводу «Северный поток-2», спровоцируют рост цен на газ для европейских потребителей, заявил спикер немецкого параламента по вопросам энергетики Штеффеном Котре. Политик намекнул, что за ограничениями стоит «шкурный интерес» Соединенных штатов по продаже собственного газа в Европу, сообщает ТАСС.
Вероятные санкции Котре назвал «агрессивным с экономической точки зрения актом США по отношению к Европе». При этом он отметил, что ограничения не способны полностью остановить реализацию масштабного проекта.
«Я не ожидаю торпедирования или замедления (реализации проекта), я ожидаю подорожания газа для клиентов в Европе. И я ожидаю, что они (санкции) осложнят реализацию новых проектов», — отметил политик.
Котре уличил США в «низкой цели» возможных ограничений: по его мнению, санкции предназначены для того, чтобы вынудить европейские страны приобретать американский сжиженный газ. При этом, отметил он, сырьё из Соединенных штатов обойдётся потребителям дороже российского.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Германия выразила намерение добиться экономических поблажек для «Северного потока — 2». Дело в том, что в апреле в ЕС были утверждены поправки в энергетическое законодательство, которые среди прочего позволяют эксплуатировать трубопроводы из третьих стран только компаниям независимым от собственников магистралей. Российско-немецкий «Северный поток — 2» и его оператор Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») подпадает под действие поправок, но может быть выведен из-под него, если Германия сумеет убедить в этом Еврокомиссию. В результате был подготовлен соответствующий законопроект.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Экономика , Видео , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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