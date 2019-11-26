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Зеленский назвал приоритетом заключение соглашения о транзите газа 

RT на русском 1 час назад
Подписание долгосрочного договора о транзите российского газа через Украину является приоритетом Киева. Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал о своём последнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, во время которого стороны затронули тему транзита газа.
«Мы обсуждали вопрос, что заканчивается год, и нам нужно всем договориться о подписании нового долгосрочного газового договора, транзитного договора. Для нас это является приоритетом, и не только для Украины, это энергетическая безопасность для всей Европы», — сказал Зеленский.
25 ноября в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе газовые проблемы, в том числе продолжение транзита и возобновления прямых поставок российского газа.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель также называл подписание контракта на транзит газа до конца 2019 года приоритетом для Киева.
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Комментарии3 
Теги:
Экономика , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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