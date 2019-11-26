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Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро на реформы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро
Фото: РИА Новости
Евросоюз планирует потратить 10 миллионов евро на правовую реформу в Белоруссии. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте объединения, на него обратил внимание «Интерфакс».
Проект направлен на то, чтобы помочь Минску усовершенствовать правовую сферу. Отмечается, что цель сотрудничества — создать механизмы достижения целей устойчивого развития. Среди участников проекта значатся Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) и Немецкий фонд по международному правовому сотрудничеству (IRZ). Представители организаций уже проводят консультации с госорганами Белоруссии.
Известно, что деньги пойдут в том числе на модернизацию системы уголовного правосудия и разработку законодательства о киберпреступлениях. Также консультанты Евросоюза планируют публиковать тексты судебных решений онлайн и создать целый интернет-портал, где люди смогут обсуждать проекты нормативных актов.
Как сообщается в материалах, программа «Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере» проводилась на протяжении последнего года. Со стороны Белоруссии с Евросоюзом сотрудничало министерство юстиции.
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Теги:
Экономика , Другое , ЕС , Минюст РФ , Интерфакс
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