Украина решила шантажировать Россию санкциями США

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль

"Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах", — заявила РИА Новости Зеркаль, отвечая на вопрос об отношении в Киеве к санкциям, которые обсуждаются в конгрессе США.

Замминистра добавила, что "просто должны работать все маршруты для того, чтобы создавать коммерческие нормальные условия функционирования рынка энергоносителей, включая газ".