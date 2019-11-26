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Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Украина решила шантажировать Россию санкциями США
Фото: РИА Новости
Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах по транзиту газа из РФ, заявила РИА Новости замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Для нас это является дополнительным инструментом в переговорах", — заявила РИА Новости Зеркаль, отвечая на вопрос об отношении в Киеве к санкциям, которые обсуждаются в конгрессе США.
Замминистра добавила, что "просто должны работать все маршруты для того, чтобы создавать коммерческие нормальные условия функционирования рынка энергоносителей, включая газ".
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Теги:
Экономика , Елена Зеркаль , МИД , РИА Новости
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