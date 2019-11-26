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Матвиенко призвала снизить налоги для малого и среднего бизнеса 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Матвиенко призвала снизить налоги для малого бизнеса
Фото: РИА Новости
Малый и средний бизнес в России нуждаются в серьезном снижении налоговой нагрузки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я бы малый и средний бизнес если бы и не вывела вообще из-под налогов, то существенно обратила бы для них налоговую нагрузку. Это дало бы возможность для роста малого и среднего бизнеса в России и, кроме того, сделало бы ещё более привлекательным инвестиционный климат в нашей стране", — сказала она в эфире "России 24".
Она отметила, что в России пока не очень хорошо обстоят дела с развитием этого направления, нет существенного роста, рывка.
"А снижение налоговой нагрузки на средний и малый бизнес позволило бы и увеличить количество таких предприятий, и повысило бы поступающие в бюджет доходы", — подчеркнула Матвиенко.
Также спикер предложила подумать над снижением налоговой нагрузки и для тех отраслей экономики, где такая нагрузка является избыточной.
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Теги:
Экономика , Компании , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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