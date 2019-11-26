«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину

«Газпром» назвал препятствие для продолжения транзита через Украину

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что подписанию газового соглашения с Киевом мешают технические проблемы, которые появятся в результате перехода Украины на европейское законодательство. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости.

Миллер подчеркнул, что Украине необходим независимый газотранспортный оператор, который будет сертифицирован.

«Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — заключил глава «Газпрома», призвав решить эту проблему как можно скорее.

26 ноября президент России Владимир Путин , министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной в сфере энергетики. Российский лидер рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским , состоявшийся 25 ноября. Лидеры государств затронули в ходе беседы вопросы поставок газа и продолжения транзита через Украину.

Ранее сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.

Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.