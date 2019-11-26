«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину

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«Газпром» назвал препятствие для продолжения транзита через Украину 

Lenta.ru 40 минут назад
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что подписанию газового соглашения с Киевом мешают технические проблемы, которые появятся в результате перехода Украины на европейское законодательство. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости.
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Миллер подчеркнул, что Украине необходим независимый газотранспортный оператор, который будет сертифицирован.
«Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — заключил глава «Газпрома», призвав решить эту проблему как можно скорее.
26 ноября президент России Владимир Путин, министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной в сфере энергетики. Российский лидер рассказал о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 ноября. Лидеры государств затронули в ходе беседы вопросы поставок газа и продолжения транзита через Украину.
Ранее сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.
Действующие контракты на транзит истекают в конце 2019-го. Москва и Киев ведут переговоры по продлению соглашения, российская сторона выступает за то, чтобы контракт был продлен на год, украинская — за долгосрочный вариант. Пока никакого решения на этот счет не принято.
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Теги:
Экономика , Видео , Компании , Алексей Миллер , Александр Новак , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , РИА Новости
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