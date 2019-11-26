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«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину 

Рамблер 42 минуты назад
Переход Украины на европейское законодательство влечет за собой ряд технических проблем, которые могут стать препятствием для подписания нового соглашения по транзиту. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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Как сообщил Миллер, согласно европейскому законодательству, на Украине должен быть создан независимый сертифицированный газотранспортный оператор.
«Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — добавил глава «Газпрома».
При этом Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» по поручению президента России направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта или продления действующего сроком на год.
Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались возможности продления транзитного соглашения и вопрос прямых поставок российского газа на Украину. На следующий день президент России обсудил с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером взаимоотношения между Россией и Украиной в сфере энергетики.
Комментарии71 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Алексей Миллер , Александр Новак , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Газпром
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