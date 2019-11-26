«Газпром» назвал препятствие для транзита через Украину

Алексей Миллер. Переход Украины на европейское законодательство влечет за собой ряд технических проблем, которые могут стать препятствием для подписания нового соглашения по транзиту. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил глава «Газпрома»

Как сообщил Миллер, согласно европейскому законодательству, на Украине должен быть создан независимый сертифицированный газотранспортный оператор.

«Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — добавил глава «Газпрома».

При этом Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» по поручению президента России направил Украине официальное предложение по заключению нового контракта или продления действующего сроком на год.