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В Европу придет «Мир» 

Lenta.ru 27 минут назад
Компании из Великобритании начнут принимать к оплате карты российской системы «Мир». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Планируется, что транзакции будут обрабатываться в рамках партнерского проекта Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») и процессинговой компании PayXpert. НСПК планирует и далее развиваться в Европе, зарабатывая на эквайринге — техническом обеспечении приема банковских карт в магазинах и интернете.
Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»
Ожидается, что возможность приема карт «Мир» будет востребована у британских компаний, продающих товары и услуги в России, а также российским туристам.
Помимо Великобритании, PayXpert присутствует на французском, немецком, испанском рынках, а также в некоторых странах Азии.
Платежная система «Мир» была создана в 2014 году после введения антироссийских санкций, одним из последствий которых стала блокировка карт российских банков, попавших под ограничения.
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Комментарии4 
Теги:
Экономика , Видео , Компании , Григорий Березкин , Visa , НСПК
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