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Греф: рост экономики России без институциональных реформ невозможен 

Парламентская газета + ещё 2 1 час назад
Нужны реформы: Греф «выписал рецепт» экономике РФ
Фото: ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СБЕРБАНКА
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что институциональные реформы в России необходимы для экономического роста страны наряду с реализацией национальных проектов, его слова передает ТАСС.
«Очевидно только одно — важен и, в общем, достаточно известен набор мер, которые нужны сейчас экономике. Мне кажется, в стране все больше понимания того, что нужно более активно переходить к активным действиям, не только к реализации национальных проектов, но и к институциональных реформам, без которых экономического роста не будет», — сказал Греф.
В начале ноября глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность темпами роста экономики, которые оказались ниже прогнозируемых. Для преодоления негативных тенденций она призвала искать драйверы развития.
В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе первой панельной сессии ПМЭФ-2019 «Российская экономика в поисках стимулов роста» выразил уверенность, что добиться серьезного технологического прорыва и роста экономики в России можно при помощи реформы судебной системы, здравоохранения, структуры госуправления, а также более активной интеграции в мировую экономику.
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Теги:
Экономика , Алексей Кудрин , Эльвира Набиуллина , Герман Греф , Сбербанк России , Счетная палата , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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