В Германии дали Украине совет

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В Бундестаге рассказали, что должна делать Украина, чтобы сохранить роль транзитера газа 

ТАСС + ещё 40 1 час назад
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Фото: Украина.ру
ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, но для этого Киев должен вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, к Украине в этом контексте "достаточно требований".
"Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании "Нафтогаз" и модернизацию транзитных мощностей", — сказал депутат.
"Федеральное правительство исходит из того, что транзит газа является важным инструментом для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы республика сохраняла уверенность в обеспечении газом со стороны России. Однако за этот газ Украина должна своевременно и гарантированно платить", — добавил представитель Левой партии.
"Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета", — сказал глава энергетического комитета парламента ФРГ.
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Теги:
Экономика , Компании , Нафтогаз , Бундестаг , ЕС , ИТАР-ТАСС
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