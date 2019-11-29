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В Германии дали совет Украине по сохранению транзита газа 

Рамблер + ещё 41 15 минут назад
Председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что для того, чтобы Украина смогла сохранить транзит российского газа, ей нужно вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру. Об этом сообщает ТАСС.
«Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании «Нафтогаз» и модернизацию транзитных мощностей», — пояснил Клаус Эрнст.
По его словам, Германия считает транзит газа важным инструментом для сотрудничества Украины и России, однако украинской стороне нужно «своевременно и гарантированно платить» за него.
«Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета». — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупку газа у России 25 ноября 2015 года. При этом действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года. Трехсторонние переговоры по продлению контракта ведутся между Россией, Украиной и ЕС, однако пока ни к чему не привели.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Нафтогаз , Бундестаг , ЕС
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