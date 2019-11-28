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Россия и Украина обсудили претензии по газу 

Говорит Москва + ещё 14 1 час назад
Россия и Украина обсудили претензии по газу
Фото: 24tv.ua
Переговоры прошли в Вене с участием министров энергетики двух государств, «Газпрома», «Нафтогаза» и «Оператора ГТС».
Стороны обсудили урегулирование взаимных претензий, дальнейшие условия транзита российского газа в Европу, а также перспективы покупки сырья для потребителей Украины напрямую. Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго. Детали переговоров не приводятся.
Накануне украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России. Первое — это европейские правила, второе — долгосрочный транзит, потому что это вопрос безопасности. «Газпром» предлагал Киеву подписать договор на базе взаимного отказа от претензий и прекращение судебных разбирательств.
Контракт между РФ и Украиной страной действует до конца года.
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Теги:
Экономика , Компании , Алексей Гончарук , Нафтогаз , Газпром
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