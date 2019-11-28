Россия и Украина обсудили претензии по газу

Переговоры прошли в Вене с участием министров энергетики двух государств, «Газпрома» «Нафтогаза» и «Оператора ГТС».

Стороны обсудили урегулирование взаимных претензий, дальнейшие условия транзита российского газа в Европу, а также перспективы покупки сырья для потребителей Украины напрямую. Об этом сообщается на сайте российского Минэнерго. Детали переговоров не приводятся.

Накануне украинский премьер-министр Алексей Гончарук назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России. Первое — это европейские правила, второе — долгосрочный транзит, потому что это вопрос безопасности. «Газпром» предлагал Киеву подписать договор на базе взаимного отказа от претензий и прекращение судебных разбирательств.

Контракт между РФ и Украиной страной действует до конца года.