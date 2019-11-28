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Германия обжаловала решение суда по газопроводу OPAL 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Германия заступилась за «Газпром»
Фото: Nord Stream AG / Globallookpress.com
Решение Европейского суда юстиции по ограничению использования «Газпромом» мощности газопровода OPAL обжаловала германская сторона.
По требованию суда: «Газпром» снизил поставки по Opal
По данным Министерства экономики и энергетики ФРГ, жалобу в Европейский суд 20 ноября подало правительство страны. При этом она не способна приостановить ранее принятое судебной инстанцией решение, потому что Федеральное сетевое агентство уже приняло все необходимые меры для реализации решения.
Решение Еврокомиссии от 2016 года было аннулировано Европейским судом в начале сентября 2019 года. Соответствующий иск подала Польша. Согласно ранее действовавшему решению, «Газпром» имел право использовать мощности OPAL на 100%. Теперь же российской компании дозволяется использовать только 50% мощностей, передаёт ТАСС.
В связи с данным решением «Газпром» сократил поставки из газопровода OPAL и начал наращивать транзит газа в Европу через Украину.
Ранее News.ru писал, что министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в нормализации ситуации с ограничением для «Газпрома» на пользование газопроводом OPAL
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Теги:
Экономика , Рынки
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