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Глава Минпромторга опроверг угрозу дефицита товаров без маркировки 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Угроза дефицита товаров? Чего ждать россиянам
Фото: Сайт Минпромторга РФ
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что потребителям не стоит опасаться исчезновения с прилавков товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 декабря.
Глава Минпромторга пояснил, что введение маркировки автомобильных шин, фотокамер, парфюмерии и еще некоторых категорий продукции легкой промышленности не означает, что с 1 декабря непромаркированные товары пропадут из продажи.
Переход на новые правила торговли и маркировки будет осуществляться в несколько этапов, уточнил Мантуров. При их планировании учитывались, в числе прочего, объемы остатков немаркированной продукции, сообщает «Прайм».
Ранее сообщалось, что «Роскачество» предложило изымать из продажи товары с нарушением маркировки.
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Теги:
Экономика , Денис Мантуров , Минпромторг
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