Угроза дефицита товаров? Чего ждать россиянам

Глава Минпромторга опроверг угрозу дефицита товаров без маркировки

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что потребителям не стоит опасаться исчезновения с прилавков товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 декабря.

Глава Минпромторга пояснил, что введение маркировки автомобильных шин, фотокамер, парфюмерии и еще некоторых категорий продукции легкой промышленности не означает, что с 1 декабря непромаркированные товары пропадут из продажи.

Переход на новые правила торговли и маркировки будет осуществляться в несколько этапов, уточнил Мантуров. При их планировании учитывались, в числе прочего, объемы остатков немаркированной продукции, сообщает «Прайм».

Ранее сообщалось, что «Роскачество» предложило изымать из продажи товары с нарушением маркировки.