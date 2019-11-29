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Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Китае оценили значение «Силы Сибири»
Фото: ТАСС
Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» позволят усилить энергетическую безопасность КНР, пишет газета China Daily, приводя мнение китайских аналитиков.
«Запуск газопровода не только позволит увеличить поставки голубого топлива в целевые районы, но и будет иметь большое значение для улучшения газопроводной инфраструктуры, даст импульс рыночной конкуренции, что позволит снизить цены на газ», — передает ТАСС слова помощника директора департамента торговли трубопроводным газом Шанхайской нефтегазовой биржи Сюн Вэя.
Он подчеркнул, что запуск «Силы Сибири» позволит уменьшить неопределенность в отношении имеющихся газопроводов и избавить от проблем в случае перебоев с поставками сжиженного природного газа (СПГ).
Сюн Вэй отметил, что проект будет полезным для всего Северо-Восточного Китая, который в настоящее время опирается на поставки природного газа из нефтегазового месторождения Дацин (провинция Хэйлунцзян), месторождения в провинции Цзилинь, Даляньского терминала СПГ (провинция Ляонин), а также газопровода Циньхуандао-Шэньян (Ляонин) и значительно отстает по использованию голубого топлива от средних показателей по стране.
В свою очередь глава института исследований энергетической политики Сямэньского университета (провинция Фуцзянь, Восточный Китай) Линь Боцян отметил, что запуск газопровода поможет углубить энергетическое сотрудничество России и Китая, а также «будет содействовать укреплению энергетической безопасности КНР».
По словам эксперта, у Китая есть «огромные возможности для наращивания потребления природного газа». «Доля экологически чистой энергии в общем объеме потребления энергии в Китае составляет порядка 8%, в то время, как в развитых странах этот показатель достигает 20%», — отметил он.
Линь Боцян указал, что российско-китайское сотрудничество в энергетической сфере имеет большой потенциал. «Будучи соседями нам не нужно учитывать влияние третьей стороны для развития сотрудничества и создания необходимой инфраструктуры», — указал аналитик.
В Кремле ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода «Сила Сибири».
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Теги:
Экономика , Си Цзиньпин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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