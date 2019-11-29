Украине дали совет по сохранению транзита газа

В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

В контексте транзита газа к Украине «достаточно требований», отметил он.

«Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании Нафтогаз и модернизацию транзитных мощностей», — приводит его слова ТАСС.

Представитель Левой партии отметил, что транзит газа является «важным инструментом для сотрудничества» России и Украины. Кроме того, он позволяет Киеву сохранять уверенность «в обеспечении газом со стороны России», заявил политик.

«Однако за этот газ Украина должна своевременно и гарантированно платить», — добавил глава комитета Бундестага.

По его словам, сохранять транзит через Украину лишь затем, чтобы страна продолжала получать плату за это, «неприемлемо».

«Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета», — добавил Клаус Эрнст.