Игра на нервах: как Украина пугает Европу «Газпромом»

До окончания транзитного договора о поставке газа на Украину остается всего месяц. Но стороны до сих пор говорят лишь «об интенсификации совместной работы». Киев пугает ЕС , что «Газпром» может «перекрыть газовый вентиль», а Москва требует обнуления судебных претензий. Весь декабрь пройдет «нервно» в переговорах, говорят эксперты. В итоге договор может быть подписан на год, как хочет Москва, но взамен «Газпром» отдаст часть газа Украине в счет долга.

Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транзит российского газа в Европу истекает 31 декабря 2019 года. Однако пока что Москва и Киев не договорились об условиях его продления.

Российская и украинская делегации накануне провели переговоры в Вене. В них участвовали министр энергетики России Александр Новак , председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер , министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также руководители «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Как сообщили поздно вечером в четверг, 28 ноября, в Минэнерго РФ , стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.

Но ничего нового не добились. На встрече лишь были «достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни».

По данным источника «Интерфакса» в Европейской комиссии, в пятницу, 29 ноября, в Брюсселе должны пройти консультации на уровне экспертов. Они будут предшествовать трехсторонней министерской встрече по газоснабжению ЕС — РФ — Украина в начале декабря.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко накануне заявил, что соглашение по газу в любом случае должно быть заключено не позднее 13 декабря.

«Это уже своего рода чрезвычайная процедура. Потому что по европейским правилам, чтобы зарезервировать долгосрочные мощности, вы должны это сделать заранее», — рассказал Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

С начала 2020 года «Газпром» перекроет газовый вентиль и прекратит поставки топлива на территорию Украины, заявил он.

Если транзит будет прекращен, то Киев лишится примерно $3 млрд, которые сейчас перечисляет стране за прокачку топлива «Газпром».

По мере приближения к окончанию договора «Нафтогаз», ранее игнорировавший все официальные предложения газового монополиста о транзите, вдруг согласился пойти на частичный компромисс в переговорах с Москвой.

Юрий Витренко написал в Facebook, что контракт может быть продлен на один год. Учитывая запуск в следующем году новых газопроводов — «Северного потока — 2» и второй нитки «Турецкого потока», — это как раз то, что хотелось бы Москве.

Но от краткосрочного договора наотрез отказывалась Украина — по крайней мере до последнего времени.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук безапелляционно заявлял, что новый контракт на транзит в 2020 году должен быть только долгосрочным. Киев хотел бы договор сроком на 10 лет и прокачку газа в объеме примерно 90 млрд кубометров в год.

«Нам нужно: первое — контракт по европейским правилам, второе — нам нужен долгосрочный контракт, потому что это вопрос энергетической безопасности», — говорил чиновник.

Более того, оказалось, что Украина готова на сумму штрафа в $3 млрд, который наложил на «Газпром» Арбитражный суд Стокгольма, получить газ. Об этом также заявил Витренко.

До этого таких предложений Москва не получала.

«Газпром» не раз говорил «Нафтогазу» о желании продлить действующий контракт, но только при условии обнуления всех судебных требований. Украинская компания называла такие условия неприемлемыми и ничего взамен не предлагала.

Скорее всего, сторонам договориться в ближайшее время не удастся, заявил в беседе с «Газета.Ru» партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин

По его словам, консультации, которые пройдут в ближайшее время, снова зайдут в тупик из-за категорического нежелания «Газпрома» платить по несправедливым требованиям Киева.

«А Украина на списание штрафа не пойдет, потому что добровольно от $3 млрд никто в здравом уме не отказывается», — уверен Крутихин.

Тем более, что 27 ноября шведский суд оставил решение о штрафе «Газпрома» в силе.

Алексей Гривач соглашается, что никаких договоренностей между странами в ближайшие дни не появится. Однако в дальнейшем здравый смысл все же возобладает и контракт будет заключен, надеется он.

«Но весь декабрь пройдет нервно, потому что тема транзита газа крайне деликатная, и торговаться украинские официальные лица с «Газпромом» будут отчаянно», — уверен он.

Как заявил «Газете.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов , в любом случае «Газпром» не перекроет газовый вентиль трубы на Украину, чтобы не потерять статус надежного поставщика для Европы.

«Партнеры Украины из ЕС дожмут чиновников «Нафтогаза» и договор будет подписан — скорее всего, сроком на один год, и в объемах прокачки газа меньших, чем на то претендует украинская сторона — примерно 40 млрд кубов в год. А долг «Газпрома» на $3 млрд будет погашен за счет поставок газа. На эту сумму Киев может получить около 1,7 млрд кубов», — рассчитывает Суверов.

Однако Крутихин допускает, что Россия с 1 января может и вовсе прекратить поставки газа через украинскую ГТС.

Если договор не будет подписан, то газ, который будет поставляться в Европу после 1 января 2020 года, на Украине будут считать «бесхозным» и накапливать в своих хранилищах — пока за ним не придет тот покупатель, который сможет доказать свои права на товар, заявили о последствиях такого сценария украинские чиновники.