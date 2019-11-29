ФРГ оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Борьба за «Газпром»: ФРГ оспорила ограничение доступа к Opal

Германия оспорила решение суда ЕС об ограничении использования газопровода OPAL «Газпромом» до 50%. Ранее в бундестаге заявили, что решение по газопроводу Opal, ограничивающее объемы транзита «Газпрома», носит политический характер и имеет целью сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным.

Берлин оспорил решение Европейского суда юстиции об ограничении возможности использования газопровода OPAL российской компанией «Газпром» до 50%. Как указали в министерстве экономики и энергетики ФРГ, тяжба продолжится в суде ЕС в рамках европейских процессуальных норм. При этом решение суда не отменяется для выполнения немецкой стороной, передает ФАН.

О том, что решение по газопроводу Opal, ограничивающее объемы транзита «Газпрома», носит политический характер, заявлял еще в сентябре глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд. По его мнению, таким образом Россию пытаются частично вытеснить с рынка и дискредитировать как поставщика «голубого топлива».

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ (СПГ) более конкурентоспособным. Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров», — указывал немецкий политик.

Суд ЕС в сентябре отменил решение Еврокомиссии , по которому российская компания имела расширенный доступ к мощностям газопроводу Opal — он принимает газ «Северного потока». Иск подали власти Польши, заявив о нарушении принципа энергетической солидарности, передает НСН.

Отмененное решение давало «Газпрому» возможность дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, принимая участие в соответствующих аукционах. В итоге российскому экспортеру пришлось сократить загрузку «Северного потока» — основного канала сбыта газа в Европу.

Согласно решению суда, OPAL Gastransport GmbH не может продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн киловатт в час, а также осуществлять транспортировку c использованием таких мощностей.

«Больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору», — подчеркнули в компании.

Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона кубов в час. При этом на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода Nel, который вместе с Opal принимает российский газ из «Северного потока».

Решение суда ЕС по газопроводу Opal учитывается на переговорах с Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа. Кроме того, оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом, пояснял министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«На мой взгляд, это такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа», — подчеркивал глава ведомства.

Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский горячо приветствовал результаты судебной тяжбы, утверждая, что вынесенное судом решение «положит конец монополии „Газпрома“ в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины.

«Чем больше объемы прокачки по OPAL, тем больше идет доход от транзита газа. Все в этом заинтересованы. Про перспективы трудно говорить, потому что сначала было дано одно разрешение, потом суд отменил это разрешение. В принципе, шансы есть… Вопрос в том, какие аргументы юристы будут приводить. Раз Германия подала иск, значит, она чувствует, что шансы есть», — детализировал эксперт.

OPAL — сухопутное продолжение газопровода «Северный поток» по территории Германии, доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. Является одним из крупнейших инфраструктурных энергетических проектов в Германии.

Газопровод проходит от Грейфсвальда до Ольбернхау, соединяя трансбалтийский «Северный поток» с существующими газотранспортными сетями Европы. Строительство было завершено в 2011 году, и уже в августе 2011 года был связан с газопроводом «Северный поток». Длина трубопровода составляет 470 километров. Диаметр труб составляет 1,4 метра.