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Центробанк поддержал запрет на оплату биткойнами 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
ЦБ поддержал запрет на оплату биткойнами
Фото: РИА Новости
Центральный банк Российской Федерации выразил положительное отношение к идее запретить расплачиваться биткойнами, в случае, если данный законопроект будет принят. Регулятор аргументировал это тем, что киптовалюты подвержены множеству рисков.
«Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса», — высказались по этому поводу в ведомстве.
На данный момент, цифровые деньги не равны фиатным денежным средствам. И законодательством никак не регулируются. Но, ЦБ выражается собственную позицию к запрету как «считаем целесообразным такую позицию поддержать» и напоминают, что единственным законным средством является рубль, передает РИА Новости.
Ранее «ФедералПресс» писал про аферы с криптовалютой. Мошенники выманили у жительницы Кузнецка 18 тысяч долларов.
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Теги:
Экономика , Центральный банк России , РИА Новости , ФедералПресс
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