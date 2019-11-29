ЦБ поддержал запрет на оплату биткойнами

Центробанк поддержал запрет на оплату биткойнами

Центральный банк Российской Федерации выразил положительное отношение к идее запретить расплачиваться биткойнами, в случае, если данный законопроект будет принят. Регулятор аргументировал это тем, что киптовалюты подвержены множеству рисков.

«Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса», — высказались по этому поводу в ведомстве.

На данный момент, цифровые деньги не равны фиатным денежным средствам. И законодательством никак не регулируются. Но, ЦБ выражается собственную позицию к запрету как «считаем целесообразным такую позицию поддержать» и напоминают, что единственным законным средством является рубль, передает РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал про аферы с криптовалютой. Мошенники выманили у жительницы Кузнецка 18 тысяч долларов.