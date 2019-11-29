Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Мошенники добрались до банкоматов
Личный счет
Россиян захотели избавить от комиссий при оплате ЖКХ
Личный счет
Как скажется на россиянах новая маркировка товаров
Личный счет
Украина пугает Европу «Газпромом»
Экономика
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
29.11
$
64.1005
+0.1283
€
70.5747
+0.1349
ММВБ
29.11 11:00
$
64.0375
–0.0525
€
70.5000
–0.0650
Forex
29.11 12:00
$
64.0856
–0.0185
€
70.5236
–0.0285
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.06
$
64.23
€
70.51
€
70.68
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.20
€
69.90
Индексы и котировки
Brent
63.82