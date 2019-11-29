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Российскому мегапроекту решили не давать денег 

Lenta.ru 1 час назад
Российскому мегапроекту решили не давать денег
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Министерство финансов России может помочь РЖД со строительством высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью, но не намерено выделять средства на новую трассу Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Иванов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По его словам, трасса между Москвой и Петербургом «не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов». Иванов уточнил, что это решение уже оформлено, а решение по проекту дороги до Казани пока только готовится.
Прорыв российской экономики откладывается
Ранее РЖД предлагали два отдельных проекта высокоскоростных магистралей — до Петербурга и до Казани. В июне помощник президента России Андрей Белоусов отмечал, что правительство выберет один из вариантов.
Позднее проекты объединили в магистраль Санкт-Петербург — Нижний Новгород, совокупную стоимость которой в компании оценили в 2,3 триллиона рублей.
Из федерального бюджета на эти проекты РЖД просил предоставить 600 миллиардов рублей. Предполагалось, что 400 миллиардов выделят в качестве капитального гранта, а еще 200 — в виде займа из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщал, что правительство даст денег, но не уточнял сколько.
Между тем, эксперты выразили сомнение, что новая трасса из Москвы в Петербург, которую должны построить до 2026 года, окупится в ближайшее время. Если отталкиваться от объявленных цен (3416 рублей в ценах 2018 года), то на покрытие расходов уйдет не менее полувека.
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Комментарии20 
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , Андрей Белоусов , Максим Орешкин , Андрей Иванов , Минэкономразвития , РЖД , Минфин , Фонд национального благосостояния
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