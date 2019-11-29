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Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом 

Lenta.ru + ещё 6 37 минут назад
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой. Так он отреагировал на предложение директора украинской газовой компании Юрия Витренко оплатить газом долг, возникший после решения Стокгольмского арбитража, пишет РИА Новости.
По словам чиновника, для начала важно договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению этой темы с Еврокомиссией.
Украина пугает Европу «Газпромом»<br/>
Ранее 29 ноября «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Между тем на этой неделе шведский суд окончательно отклонил претензии «Газпрома» к решению арбитража. Его вердикт признан окончательным. Сумма долга российской компании, включая проценты, приблизилась к трем миллиардам долларов.
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» выплатить долг и добивается ареста его активов за рубежом. В связи с этим российская компания отказалась от размещения ценных бумаг в Европе.
Вопрос долга также стоит в центре переговоров о новом транзитном контракте. Российская сторона настаивает, чтобы Украина отказалась от всех судебных претензий, в том числе прекратила требовать средства по решению в Стокгольме. В свою очередь Киев предлагает Москве выбрать способ компенсации, например, через поставку газа.
Общая сумма претензий Украины к «Газпрому» достигает 22 миллиардов долларов. Из них почти 12 миллиардов приходится на новый иск в Стокгольме, еще семь миллиардов — на штраф Антимонопольного комитета Украины.
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Комментарии3 
Теги:
Экономика , Юрий Витренко , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия , Антимонопольный комитет Украины , РИА Новости
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