Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом» , поскольку компании должны решить этот вопрос между собой. Так он отреагировал на предложение директора украинской газовой компании Юрия Витренко оплатить газом долг, возникший после решения Стокгольмского арбитража, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, для начала важно договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению этой темы с Еврокомиссией

Ранее 29 ноября «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Между тем на этой неделе шведский суд окончательно отклонил претензии «Газпрома» к решению арбитража. Его вердикт признан окончательным. Сумма долга российской компании, включая проценты, приблизилась к трем миллиардам долларов.

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» выплатить долг и добивается ареста его активов за рубежом. В связи с этим российская компания отказалась от размещения ценных бумаг в Европе.

Вопрос долга также стоит в центре переговоров о новом транзитном контракте. Российская сторона настаивает, чтобы Украина отказалась от всех судебных претензий, в том числе прекратила требовать средства по решению в Стокгольме. В свою очередь Киев предлагает Москве выбрать способ компенсации, например, через поставку газа.