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Украина захотела годами импортировать российский газ бесплатно 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 29 минут назад
Украина захотела бесплатного газа из России
Фото: ТАСС
Если Газпром будет газом выплачивать долг в размере около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, то это перекроет не менее года импорта топлива для потребления Украиной, заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
«Это очень много газа, это годы потребления Украиной. Не потребление, а импорт для потребления», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Новое время».
По словам Витренко, Украина импортирует около 10 млрд кубометров газа в последние годы. Сумма в 3 млрд долларов — «это точно больше, чем один год потребление, а возможно и годы потребления», заявил топ-менеджер Нафтогаза.
Он отметил, полученный в качестве долга газ можно «в принципе продать, но для Украины это будет польза в 3 млрд долларов».
«Как эту пользу реализовать, это уже отдельный вопрос», — добавил Витренко.
В пятницу министр энергетики Александр Новак ответил на предложение Витренко о том, что Киев готов принять 3 млрд долларов от Газпрома по решению арбитража в виде поставок газа.
Между тем Киев назвал условие, при котором будет согласен на прямые поставки российского газа.
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, которые существуют только на бумаге.
При этом Нафтогаз отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой.
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Комментарии12 
Теги:
Экономика , Компании , Юрий Витренко , Александр Новак , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , РИА Новости
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