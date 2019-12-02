США готовят удар по «Северному потоку-2»

Прикрыть «поток»: в США могут одобрить новые санкции до конца года

В США могут наложить санкции на строительные компании, которые прокладывают трубы для «Северного потока — 2». Это следует из поправок в оборонный бюджет на 2020 год. Американцы попытаются наложить санкции до 25 декабря, узнала немецкая газета Bild. Ограничения смогут сдвинуть российский проект на год, рассчитывают в США.

Санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» со стороны США могут быть направлены против участвующих в строительстве компаний, сообщило издание Bild со ссылкой на источники. Необходимые для введения санкций поправки в оборонный бюджет могут быть приняты до 25 декабря, пишет немецкое издание.

Эту информацию подтвердил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш на полях форума по безопасности в Галифаксе (Канада), говорится в материале.

Под санкции потенциально может попасть швейцарская строительная компания Allseas Group и ряд немецких предприятий.

О том, что конгресс США может внести санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год, сообщало в ноябре Defense News со ссылкой на того же Джима Риша. Поправки планируется внести в закон «О национальной обороне на 2020 год».

«Это им дорого обойдется. Я думаю, что если эти санкции будут введены, то [компании] закроются, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ [завершить строительство газопровода], если они смогут это сделать», — указывал Риш.

По его словам, санкции станут серьезным стимулом отказаться от работы над строительством «Северного потока — 2».

На принятие и проработку отдельного документа для антироссийских санкций у американцев времени нет, пишут СМИ. Газопровод в скором времени может быть уже достроен. В настоящее время он уже готов на 87%.

«Если никто уже не будет строить, то и наказать никого не сможем», — сказа собеседник Bild.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нитки трубы длиной более 1,2 тыс. км. Мощность «газовой артерии», уложенной по дну Балтийского моря, оценивается в 55 млрд кубометров в год.

Стоимость строительства составляет около €9,5 млрд Половину из этих средств приходится на финансирование со стороны европейских компаний OMV, Engie, Shell , Uniper и Wintershall. Проект затрагивает юрисдикции Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

Санкции в отношении российского газопровода сенаторами США обсуждаются уже давно. В частности, рестрикции прорабатывались с марта 2019 года. Один из инициаторов санкций против трубопровода, сенатор-республиканец Тед Круз ранее отмечал, что «Северный поток — 2» является угрозой для нацбезопасности Европы.

Республиканец разрабатывал отдельный документ, который бы наложил санкции на Россию. Документ предполагает санкции против судов, которые прокладывают трубы на глубине 30 метров и ниже. Отмечалось, что под эти санкции может попасть и «Турецкий поток».

Круз также указывал, что cанкции США могут отложить эксплуатацию второго «Северного потока» на год.

Тем не менее документ так и не подписал президент США Дональд Трамп , поскольку по нему не было голосования, и он не получил еще одобрения в сенате.

По предложению американского сенатора, санкции против трубы могли бы быть приняты в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Проект нового газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» периодически критикуется как в администрации президента США Дональда Трампа, так и европейских странах. Он позволит России нарастить мощности поставок голубого топлива, и это увеличит энергетическую зависимость Европы от Кремля, беспокоятся противники проекта.

Против санкций США выступают компании-инвесторы.

«Если нынешний законопроект [о санкциях], рассматриваемый в конгрессе США, будет принят, то он затронет все компании, участвующие в проекте, в том числе Shell. Поэтому мы с уважением призываем законодателей не вводить эти санкции», — заявил представитель Shell.