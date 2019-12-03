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Пакистан вернет РФ долг в $93,5 млн по операциям бывшего СССР 

ТАСС + ещё 18 24 минуты назад
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан вернет России долг в $93,5 млн, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Документ подписали заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак и чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в РФ Кази Халилулла.
Средства будут зачислены в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу.
По информации Минфина РФ, в 1980-е годы между СССР и Республикой Пакистан проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. До последнего момента страны имели неурегулированные обязательства по возврату российской стороне средств со счетов госкорпорации "ВЭБ.РФ" в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако были заблокированы пакистанской стороной из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий, связанных с расчетами в рамках экспортно-импортных операций бывшего СССР.
В ноябре 2015 года министерствам финансов России и Пакистана удалось договориться об урегулировании всех взаимных претензий и парафировать проект межправительственного соглашения, предусматривающего выплату Пакистаном $93,5 млн в пользу России.
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Теги:
Экономика , Видео , Сергей Сторчак , ИТАР-ТАСС
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