Торговой сделки не будет: рынок больше не верит обещаниям

Ожидания торговой сделки, долгое время являвшиеся по сути единственным драйвером роста мировых индексов, похоже, окончательно себя исчерпали. Искать позитива больше неоткуда.

Настроения изменились слишком быстро. Еще в понедельник утром инвесторы были преисполнены оптимизма, однако затем информационный фон приобрел негативный оттенок.

Накануне американские фондовые индексы снова падали. Dow Jones потерял процент и опустился до минимума за месяц, индекс широкого рынка подешевел более чем на полпроцента.

Оффшорный юань начал стремительно дешеветь к доллару.

Сначала Fox News сообщило о том, что вопрос введения новых тарифов с 15 декабря все еще актуален. Затем уже главный ньюсмейкер — Дональд Трамп заявил, что заключение торгового соглашения с КНР может состояться после предстоящих президентских выборов в США.

15 декабря — дата, когда Трамп угрожал ввести пошлины в размере 15% в отношении импорта из КНР объемом $160 миллиардов.

"Если пошлины, намеченные на 15 декабря, будут введены, это станет большим шоком для рыночного консенсуса, — сказала Сью Трин, управляющий директор по глобальной макростратегии Manulife Investment Management в Гонконге. — Трамп будет Гринчем, который украл Рождество".

На этом фоне покупателей почти не осталось, а рыночные ожидания заключения торгового соглашения резко снизились. [КАРТИНКА] Zerohedge [/КАРТИНКА] Впрочем, некоторые эксперты воспринимают заявления Трампа лишь как элемент дополнительного давления.

"Учитывая, что экономика находится в очень хрупкой ситуации, если это произойдет, риск рецессии существенно возрастет, а Белый дом не хотел бы, чтобы эта ситуация затянулась до президентских выборов 2020 года", — сказал Bloomberg глава инвестиционной стратегии Bank of Singapore Эли Ли.

Если тарифы все же будут введены, на рынках, определенно, будет наблюдаться бегство от риска, сказал директор по инвестициям Deepblue Global Investment Тунли Хань в интервью телевидению Bloomberg.

"То, что произошло в последнее время, делает эту торговую сделку более дорогостоящей для китайских лидеров, поэтому я ожидаю мрачное будущее на коротком горизонте в один-два месяца", — сказал он.

Кстати, если оценить динамику долгового и фондового рынка, можно сделать вывод, что трейдеры на рынке трежерис изначально не слишком верили в успех и готовились к негативному сценарию.

Добавим также, днем ранее Штаты возобновили тарифную риторику в отношении стран Латинской Америки и Европы, что лишь усугубляет ситуацию.