Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Советник Рогозина уволился из Роскосмоса
Советник Рогозина уволился из Роскосмоса
Компании
В России упали продажи вина и водки
В России упали продажи вина и водки
Экономика
В России одобрили онлайн-продажу ювелирных украшений
В России одобрили онлайн-продажу ювелирных украшений
Экономика
В бундестаге раскритиковали Украину из-за "Nord Stream-2"
В бундестаге раскритиковали Украину из-за "Nord Stream-2"
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.10
$
64.35
71.00
71.20
Прогноз
09.12 – 16.12
$
64.00
70.80
Индексы и котировки Brent
61.09
+0.13 Золото
1479.26
+0.12 РТС
1414.06
–0.21
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1077
–0.0001
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Торговой сделки не будет: рынок больше не верит обещаниям 

Вести Экономика + ещё 17 48 минут назад
Сделки не будет: рынок больше не верит обещаниям
Фото: Reuters
Ожидания торговой сделки, долгое время являвшиеся по сути единственным драйвером роста мировых индексов, похоже, окончательно себя исчерпали. Искать позитива больше неоткуда.
Настроения изменились слишком быстро. Еще в понедельник утром инвесторы были преисполнены оптимизма, однако затем информационный фон приобрел негативный оттенок.
Накануне американские фондовые индексы снова падали. Dow Jones потерял процент и опустился до минимума за месяц, индекс широкого рынка подешевел более чем на полпроцента.
Оффшорный юань начал стремительно дешеветь к доллару.
Сначала Fox News сообщило о том, что вопрос введения новых тарифов с 15 декабря все еще актуален. Затем уже главный ньюсмейкер — Дональд Трамп заявил, что заключение торгового соглашения с КНР может состояться после предстоящих президентских выборов в США.
15 декабря — дата, когда Трамп угрожал ввести пошлины в размере 15% в отношении импорта из КНР объемом $160 миллиардов.
"Если пошлины, намеченные на 15 декабря, будут введены, это станет большим шоком для рыночного консенсуса, — сказала Сью Трин, управляющий директор по глобальной макростратегии Manulife Investment Management в Гонконге. — Трамп будет Гринчем, который украл Рождество".
На этом фоне покупателей почти не осталось, а рыночные ожидания заключения торгового соглашения резко снизились. [КАРТИНКА] Zerohedge [/КАРТИНКА] Впрочем, некоторые эксперты воспринимают заявления Трампа лишь как элемент дополнительного давления.
"Учитывая, что экономика находится в очень хрупкой ситуации, если это произойдет, риск рецессии существенно возрастет, а Белый дом не хотел бы, чтобы эта ситуация затянулась до президентских выборов 2020 года", — сказал Bloomberg глава инвестиционной стратегии Bank of Singapore Эли Ли.
Если тарифы все же будут введены, на рынках, определенно, будет наблюдаться бегство от риска, сказал директор по инвестициям Deepblue Global Investment Тунли Хань в интервью телевидению Bloomberg.
"То, что произошло в последнее время, делает эту торговую сделку более дорогостоящей для китайских лидеров, поэтому я ожидаю мрачное будущее на коротком горизонте в один-два месяца", — сказал он.
Кстати, если оценить динамику долгового и фондового рынка, можно сделать вывод, что трейдеры на рынке трежерис изначально не слишком верили в успех и готовились к негативному сценарию.
Добавим также, днем ранее Штаты возобновили тарифную риторику в отношении стран Латинской Америки и Европы, что лишь усугубляет ситуацию.
Видео дня. Есть ли смысл ехать на заработки в «богатые» регионы
Вести Экономика: последние новости
Берлин рассмотрит введение контрмер в случае введения США санкций по "Северному потоку-2" Берлин рассмотрит введение контрмер в случае введения США санкций по "Северному потоку-2" Каким будет декабрь для рубля? Каким будет декабрь для рубля? В Дании оценили санкции против Северного потока-2 В Дании оценили санкции против Северного потока-2
Комментарии 2 
Теги:
Экономика , Рынки , Дональд Трамп , Bloomberg , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советник Рогозина уволился из Роскосмоса
Советник Рогозина уволился из Роскосмоса
В России упали продажи вина и водки
В России упали продажи вина и водки 1
В России одобрили онлайн-продажу ювелирных украшений
В России одобрили онлайн-продажу ювелирных украшений
В бундестаге раскритиковали Украину из-за «Nord Stream-2»
В бундестаге раскритиковали Украину из-за «Nord Stream-2»
Киев предупредили об опасности «Турецкого потока»
Киев предупредили об опасности «Турецкого потока» 1
Видео
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
03:28
«Северному потоку — 2» пригрозили «трюком»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение