Трамп обрушился с критикой на ЕС и Францию

Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах

"ЕС очень, очень несправедлив в торговых вопросах… Я не то чтобы влюблен во все эти Facebook, Google и Twitter, но это американские компании. Я хочу облагать налогами эти компании, они не должны облагаться налогами во Франции. Если кто-то хочет использовать преимущества американских компаний, то это должны быть мы, а не Франция", — сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.

Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.