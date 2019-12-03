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Трамп обвинил ЕС и Францию в несправедливых торговых мерах 

РИА Новости + ещё 3 45 минут назад
Трамп обрушился с критикой на ЕС и Францию
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Францию в несправедливых торговых мерах.
"ЕС очень, очень несправедлив в торговых вопросах… Я не то чтобы влюблен во все эти Facebook, Google и Twitter, но это американские компании. Я хочу облагать налогами эти компании, они не должны облагаться налогами во Франции. Если кто-то хочет использовать преимущества американских компаний, то это должны быть мы, а не Франция", — сказал Трамп на пресс-конференции в Лондоне в рамках саммита НАТО.
Как говорится в докладе торгового представителя США, Франция проводит дискриминационную политику в отношении цифровых американских компаний, в ответ на это США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4 миллиарда долларов.
"Мы говорим с ЕС и странами Европы о торговле. Выработать некоторые решения бывает очень трудно", — добавил президент США.
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Теги:
Экономика , Рынки , Дональд Трамп , ЕС , Google , НАТО
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