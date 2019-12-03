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В США оценили значение «Силы Сибири» для России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
США испугались «Силы Сибири»
Фото: ТАСС
Американское издание The Wall Street Journal оценило значение газопровода «Сила Сибири» для российско-китайских отношений, а также для «глобального порядка во главе с США».
«Крупнейший в России проект [энергетической инфраструктуры] со времени распада СССР — газопровод «Сила Сибири» — это реальная связь, укрепляющая сотрудничество между двумя мировыми державами, каждая из которых бросает вызов США», — цитирует издание ТАСС.
По словам эксперта Колумбийского университета и бывшего аналитика ЦРУ Эрики Даунс, на которую ссылается издание, «Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США».
Издание также отмечает, что поставки российского природного газа в Китай «будут служить серьезным препятствием для поставщиков сжиженного природного газа из США даже в том случае, если Вашингтон и Пекин выработают соглашение в области торговли и договорятся о снижении тарифов на энергоносители».
В связи с этим эксперт по проблемам энергетики в Университете Райса Энн Микалски отметила, что после запуска газопровода «исчезнут определенные возможности для поставок сжиженного природного газа из США».
В понедельник президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Силе Сибири».
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Теги:
Экономика , Си Цзиньпин , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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