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Венгрию изгонят из ЕС, Трамп проиграет выборы: «шокирующий» прогноз Saxo Bank на 2020-й 

Рамблер 1 час назад
В 2020 году Венгрию изгонят из Евросоюза, Дональд Трамп не будет переизбран президентом США, а нефть подорожает до 90 долларов. Таковы «шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2020 год. Они были обнародованы на сайте банка.
Saxo Bank — датский инвестиционный банк. «Шокирующие предсказания» — прогнозы экспертов банка крайне маловероятных, но все же возможных событий, которые, если произойдут, вызовут шок на рынках.
Saxo Bank публикует их на протяжении уже почти 20 лет. В конце 2018-го, как сообщал «Рамблер», эксперты среди прочего прогнозировали, что в 2019-м премьер-министром Великобритании станет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин (не стал), компания Apple купит компанию Tesla (не купила), а президент США Дональд Трамп уволит главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (не уволил).
В 2019-м эксперты Saxo Bank прогнозируют, что в 2020-м нефть марки «Брент» подорожает до 90 долларов за баррель, Дональд Трамп не будет переизбран президентом США, Венгрия будет изгнана из Европейского союза, американский доллар будет устранен с азиатского рынка новой азиатской резервной валютой, а Европейский центральный банк поднимет процентные ставки.
Комментарии36 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Шокирующий прогноз , Джером Пауэлл , Джереми Корбин , Дональд Трамп , ФРС , Saxo Bank , ЕС , Лейбористская партия , Apple , ЕЦБ
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