Венгрию изгонят из ЕС, Трамп проиграет выборы: «шокирующий» прогноз Saxo Bank на 2020-й

Saxo Bank — датский инвестиционный банк. «Шокирующие предсказания» — прогнозы экспертов банка крайне маловероятных, но все же возможных событий, которые, если произойдут, вызовут шок на рынках.