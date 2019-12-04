Украина заломила цены за транзит газа из России

Алексея Миллера. Тарифы на транзит российского газа после 2020 года, предложенные Украиной, намного выше действующих. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы «Газпрома»

«Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа», — сказал он. В российской компании заверили, что находятся в постоянном контакте с украинской ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», которая станет независимым газотранспортным оператором Украины.

Ранее Украина обнародовала новую методику расчета тарифа на транзит газа. Согласно ей, стоимость будет зависеть от объемов бронирования мощностей. Так, на период с 2020 по 2024 год при бронировании 60 миллиардов кубометров России придется платить 3,21 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. При бронировании более 90 миллиардов кубометров тариф снизится до 2,56 доллара.

По состоянию на 2019 год тариф для России составляет 2,61 доллара за тысячу кубов на 100 километров, а в 2016 году Миллер говорил, что тариф для России на транспортировку газа по «Северному потоку-2» составит всего 2,1 доллара.

Действующий контракт на транзит газа между Москвой и Киевом истекает 31 декабря 2019 года. Стороны не один месяц ведут переговоры по продолжению транзита, однако пока они не увенчались успехом. Украина настаивает на долгосрочном контракте, а Россия хочет заключить краткосрочный договор сроком на год. Это позволило бы ей ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2» в обход Украины и в случае необходимости отказаться от украинского транзита.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель говорил, что если Россия и Украина не подпишут контракт на транзит газа, украинская газотранспортная система может столкнуться с проблемами в феврале и марте. Это будет связано с пиковыми нагрузками во время отопительного сезона при слабой заполненности хранилищ.