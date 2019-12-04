Минфин сократит закупки валюты

Минфин в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года направит на закупку иностранной валюты 195,5 млрд рублей, говорится в материалах на сайте министерства.

В период с 8 ноября по 5 декабря Минфин планировал направить на покупку иностранной валюты 228,2 млрд рублей. Таким образом, Минфин сократит объем закупки валют на 14% по сравнению с прошлым месяцем.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +195,5 млрд руб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операции будут проводиться в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,3 млрд руб», — добавили в Минфине.