Минфин сократит закупки валюты 

Минфин в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года направит на закупку иностранной валюты 195,5 млрд рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
В период с 8 ноября по 5 декабря Минфин планировал направить на покупку иностранной валюты 228,2 млрд рублей. Таким образом, Минфин сократит объем закупки валют на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +195,5 млрд руб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операции будут проводиться в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,3 млрд руб», — добавили в Минфине.
В Минфине добавили, что Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи «равномерно в течение торгового дня каждый рабочий день в течение указанного периода, за исключением 31 декабря 2019 года в связи с отсутствием торгов на бирже в этот день».