Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину
Экономика
Россия договорилась о новом мегапроекте
Россия договорилась о новом мегапроекте
Экономика
Коллекторам запретят доступ к долгам россиян за ЖКУ
Коллекторам запретят доступ к долгам россиян за ЖКУ
Личный счет
Китай создаст суперсвинью ради спасения экономики
Китай создаст суперсвинью ради спасения экономики
Экономика
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.05
$
64.14
70.92
71.12
Прогноз
02.12 – 09.12
$
63.66
71.42
Индексы и котировки Brent
61.71
+0.57 Золото
1475.10
–0.48 РТС
1424.85
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1073
–0.0004
19.11
1.1077
01.12
20.11
08.11

Минфин сократит закупки валюты 

Rambler News Service + ещё 5 56 минут назад
Минфин сократит закупки валюты
Фото: РИА Новости
Минфин в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года направит на закупку иностранной валюты 195,5 млрд рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
В период с 8 ноября по 5 декабря Минфин планировал направить на покупку иностранной валюты 228,2 млрд рублей. Таким образом, Минфин сократит объем закупки валют на 14% по сравнению с прошлым месяцем.
«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +195,5 млрд руб», — говорится в сообщении.
Отмечается, что операции будут проводиться в период с 6 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.
«Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,3 млрд руб», — добавили в Минфине.
В Минфине добавили, что Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи «равномерно в течение торгового дня каждый рабочий день в течение указанного периода, за исключением 31 декабря 2019 года в связи с отсутствием торгов на бирже в этот день».
Видео дня. «Черная пятница»: на что россияне потратили деньги
Rambler News Service: последние новости
В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку-2» В Германии раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку-2» Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины Россельхознадзор ограничит поставки мяса из Аргентины Пакистан вернет России долг времен СССР на $93,5 млн Пакистан вернет России долг времен СССР на $93,5 млн
Комментарии 
Теги:
Экономика , Цена на нефть , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину
Оставим без денег: в Германии предупредили Украину 16
Россия договорилась о новом мегапроекте
Россия договорилась о новом мегапроекте 57
Коллекторам запретят доступ к долгам россиян за ЖКУ
Коллекторам запретят доступ к долгам россиян за ЖКУ
Китай создаст суперсвинью ради спасения экономики
Китай создаст суперсвинью ради спасения экономики 1
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа
«Северный поток-2» или Украина: кого выберет Европа 3
Видео
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
03:28
В США раскрыли способ борьбы с «Северным потоком–2»
Экономика Рынки
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Россия пустила газ в Китай
00:53
Россия пустила газ в Китай
Экономика
Ипотека в России рекордно подешевела
00:36
Ипотека в России рекордно подешевела
Личный счет
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
02:39
Набиуллина рассказала об «избавлении» России от доллара
Экономика Статьи
Украина поставила России условие прямых поставок газа
00:38
Украина поставила России условие прямых поставок газа
Рынки
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
00:15
России предрекли скорое падение ставок по ипотеке
Недвижимость Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение