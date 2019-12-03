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Россия и Украина заключили 10-летнее соглашение по транзиту нефти 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Компании «Укртранснафта» и «Транснефть» подписали соглашение, по которому Украина в течение 10 лет будет предоставлять услуги по транзиту нефти, сообщила украинская компания.
«3 декабря 2019 года АО «Укртранснафта» и ПАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на 10 лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года», — передает ТАСС сообщение «Укртранснафты».
Напомним, сейчас также ведутся переговоры по контракту на транзит российского газа в страны Европы, однако пока соглашения достигнуть не удается. В результате с 2020 года транспортировка голубого топлива через Украину может прекратиться.
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Теги:
Экономика , Видео , Транснефть , ИТАР-ТАСС
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