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В США заявили о замедлении строительства «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 38 минут назад
Заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что США используют дипломатические средства, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», однако пока им удалось добиться только замедления этого процесса.
«Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект [строительства газопровода]», — сказал Хейл на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает ТАСС.
При этом в ответ на вопрос сенатора Теда Круза (республиканец от штата Техас), добилась ли администрация успехов в этом деле, Хейл сказал: «На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен».
Ранее СМИ сообщали, что США могут остановить строительство «Северного потока — 2» с помощью «санкционного трюка» против российского газопровода. Отмечалось, что он может быть применен еще до Нового года.
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Теги:
Экономика , Видео , Компании , Рынки , Тед Круз , Дэвид Хейл , Конгресс США ,