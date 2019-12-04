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СМИ усмотрели в«Силе Сибири» тяжёлые времена для Европы и США 

News.ru 52 минуты назад
ЕС и США предрекли тяжелые времена из-за «Силы Сибири»
Фото: globallookpress.com
Западные СМИ назвали самой крупной сделкой в мировой газовой индустрии запуск газопровода «Сила Сибири». Европе теперь придётся сражаться за российский газ, США предстоят серьёзные испытания.
Washington Postотмечает, что Москва только выиграла, развернув свой бизнес на восток. Тем более, что Китай доверяет России. Европе же придётся соглашаться на более высокие цены.
Wall Street Journal отмечает, что производителей сжиженного газа в США ждут не самые лучшие времена и довольно серьёзные испытания.
Bild напоминает, что США намерены ввести санкции в отношении компаний, которые вкладываются в строительство «Северного потока-2». И на фоне происходящего ограничения могут ввести ещё до Рождества и Нового года.
Ранее News.ru сообщал, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в формате телемоста объявили 2 декабря старт экспорта российского газа по магистрали «Сила Сибири». Сама идея поставок голубого топлива новым маршрутом в Поднебесную родилась без малого 20 лет назад.
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Комментарии 13 
Теги:
Экономика , Компании , Рынки , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Bild , Wall Street Journal
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