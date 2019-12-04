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В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» 

РИА Новости + ещё 3 35 минут назад
В бундестаге раскритиковали Украину из-за «Nord Stream-2»
Фото: © Nord Stream 2 / Agiteco
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — заявил он.
Эрнст также не исключил, что Германия примет контрмеры в случае ввода США санкций против "Северного потока — 2". По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ.
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2" через закон о национальной обороне на 2020 год. При этом окончательного согласия между палатой представителей и сенатом США по этому вопросу пока нет.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз.
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Теги:
Экономика , Компании , Бундестаг , МИД , ЕС , Конгресс США , Сенат США , РИА Новости
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