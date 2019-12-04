В России упали продажи вина и водки

В России снизились продажи вина и водки

В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки. Об этом свидетельствует информация платформ фискальных данных, с которыми ознакомился RT.

Так, по данным платформы фискальных данных «Такском» (проанализировано более 17 млрд кассовых чеков), с июля по октябрь 2019 года значительнее всего сократились (по сравнению с таким же периодом прошлого года) продажи вина — в среднем на 20%.

Продажи водки снизились на 10%, сообщили RT в компании.

Зафиксирован незначительный рост продаж коньяка и виски — от 1 до 3%.

По результатам анализа данных 900 тыс. касс за указанный период компания «Платформа ОФД» фиксирует снижение продаж пива на 4%, медовухи — на 14%.

Рост продаж платформа фиксирует только по алкогольным энергетикам — на 7%.

На фоне этого в аптеках снижается спрос на препараты для лечения алкогольной зависимости: по данным аналитической компании DSM Group, за десять месяцев 2019 года продажи таких лекарств упали примерно на 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Всего было продано 440 тыс. упаковок.

Ранее были названы самые популярные алкогольные напитки в России в сентябре 2019 года. Первую строчку в этом списке заняло пиво.