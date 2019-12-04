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На Украине освободили спирт 

Lenta.ru 36 минут назад
На Украине «освободили» спирт
Фото: Reuters
Верховная Рада Украины утвердила президентский законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, сообщает «Экономическая правда».
Работать в этой области разрешается всем предприятиям и частным лицам при наличии соответствующей лицензии. Также документ предполагает полную либерализацию экспорта спирта.
Для защиты украинского производителя в законопроекте прописаны ограничения для импорта спирта сроком на два года — до 1 января 2022 года. Завозить его смогут только государственные предприятия, получившие разрешение от кабинета министров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что производство спирта в стране большей частью находится под контролем криминальных группировок. По данным офиса главы государства, нелегальный рынок приводит к потерям в государственном и местных бюджетах восьми миллиардов гривен.
Для решения проблемы власти намерены провести внеплановый аудит «Укрспирта», а также установить камеры наблюдения на всех спиртзаводах и трекеры на транспортных средствах.
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Теги:
Экономика , Компании , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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