На Украине освободили спирт

Верховная Рада Украины утвердила президентский законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, сообщает «Экономическая правда».

Работать в этой области разрешается всем предприятиям и частным лицам при наличии соответствующей лицензии. Также документ предполагает полную либерализацию экспорта спирта.

Для защиты украинского производителя в законопроекте прописаны ограничения для импорта спирта сроком на два года — до 1 января 2022 года. Завозить его смогут только государственные предприятия, получившие разрешение от кабинета министров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что производство спирта в стране большей частью находится под контролем криминальных группировок. По данным офиса главы государства, нелегальный рынок приводит к потерям в государственном и местных бюджетах восьми миллиардов гривен.

Для решения проблемы власти намерены провести внеплановый аудит «Укрспирта», а также установить камеры наблюдения на всех спиртзаводах и трекеры на транспортных средствах.